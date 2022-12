Mart Juur on eesti armastatud humorist, ajakirjanik ja muusikakriitik. Andeka sõnasepana on Mart andnud välja mitu huumorikogumikku ning peab iganädalast kolumni Postimehe kultuurirubriigis nime all Juurikas. Lisaks võib Marti näha ETV2 ekraanil kirjandussaates «Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures», kus ta peab kaasahaaravaid vestlusi tuntud kirjanikega. Apollo uuris Mardilt, millised raamatud on teda mõjutanud ühel või teisel moel ning mida ta soovitaks kindlasti ka teistel lugeda. Valik on teie ees.