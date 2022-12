Ilmus parim romaan autorilt, keda nimetati legendiks juba tema eluajal

Korstnast ei tõusnud suitsu ja väikesed võreaknad haigutasid mahajäetuna. Kuid äkitselt olid mul nagu kõigil unenägijatel üleloomulikud võimed ja ma läksin nagu kehatu vaim teel seisvast takistusest läbi. Sissesõidutee väänles ja lookles mu ees siia-sinna niisamuti, nagu see oli loogelnud alati ennegi. Ent kui ma edasi läksin, jõudis korraga minu teadvusse, et kõik on muutunud: tee oli kitsas ja hooldamata, see ei olnud enam see sissesõidutee, mida me olime teadnud. Algul tegi see mind nõutuks, ma ei saanud millestki aru, ja alles siis, kui ma pea alla kummardasin, et hoiduda madalale rippu laskunud puuoksa eest – alles siis hakkasin mõistma, mis on sündinud. Loodus oli astunud uuesti oma õigustesse ning võtnud vähehaaval, vargsi ja salamahti sissesõidutee oma pikkade sitkete sõrmede kindlasse pitsitavasse haardesse. Puud, mis olid juba ennegi tundunud ikka ähvardavat, olid nüüd lõpuks saavutanud võidu. Nad kasvasid tihedalt koos, tumedad ja isepäised, olles tunginud üsna teeveerele. Pöökpuude paljad valged oksad nõjatusid üksteise najale ja ladvad olid põimunud kummaliseks kaisutuseks, moodustades mu pea kohal võlvi, mis meenutas mõne kiriku võlvkäiku. Siin oli ka teisi puid, puid, mida ma ei tundnud, oli tugevaid tammesid ja kiduraid jalakaid, mis kasvasid läbisegi ja külg külje kõrval pöökpuudega, sirutades end üles vaiksest mullapinnast koos tohutute põõsastega ja taimedega, millest ma ühtki ei mäletanud.