Sinijärv soovitab: kaks uut ja jõulist luulekogu, mis selle luuleaasta päästavad

Vahel on vaja kirjutada mõnest raamatust üheskoos. Mis siis, et nad on erilised ja erinevad. Head raamatud mõistavad mõnikord omavahel kõnelda, olla iseäralikud ja isikupärased sõltumatus kontekstis. Ja eks seks kontekstiks ole tahes-tahtmata uuem eestikeelne poeesia.

See va poeesia on tükil ajal kaunikesti tüütuks kiskunud. Üksikute erksate eranditega kas agressiivsust püüdlev jõuetuvõitu turtsumine või haigutav poolboheemlik roidumus. Elamust pole kumbki rada osanud pakkuda. Ja nüüd kaks raamatut, mis üsna lähestikku sel sügisel ilmunud ning võiksid üles äratada mitmed vanad ja noored sõnakunstist lugu pidavad lugejad, kes vahepeal luulelootuse miinusprotsendiga hoiukontole investeerinud. Ähmasusele ja plärtsumisele tuli praegu ootamatu elegantne lõpp, luuleaastale sobilik. Kahe noore daami sulest, ja jõuliselt.

Maarja-Liis Mölder teeb oma esikkogus ägeda etteaste mitmes mõttes täiesti teistsuguste tekstidega kui need, millega selle sajandi noorluulur harjunud võiks olla. Isiklik, ilus ja üldiseülene, aus ja andekas ja armas. Täiesti meie aja kirjandus sealjuures, mitte mingit manerismi ega kummardusi eelkäinuile. Paar võnget sinnatänna muidugi leiab. Rikka keele ja mõtteilmaga loodud sõnarõõm. Ütleks, et ootame ja rohkem ja paremat ja mett ja kondenspiima kaa, aga ei ütle, sest autoril olgu rahu ja selgus ja puhas õhk. Tulgu, kes tuleb. Raamatu kui trükise enda kallal saab natuke norida – no leheküljenumbreid oleks tahtnud. Mõtlin viidata ühele tekstile, aga nüüd pean seletama, et otsige poeesi, kus juttu tost ja täst jne selmet märkida leheküljenumber. Nii ei ole ilus. Sisuliselt on kõik ok, vorm tahaks parandusi.