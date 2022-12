NÄDALA RAAMAT ⟩ Kui hirmud ja ihad võtavad inimese üle võimust

«Foobiate ja maaniate raamat» annab põneva lühiülevaate inimeste psüühikakiiksudest – 99 kinnismõttest, nii haruldastest kui ka laialt levinud vaimse tervise häiretest, alustades näiteks arahnofoobiast (ämblikuhirm) ja süllogomaaniast (asjade kogumise sundtung) ning lõpetades koumpounofoobiaga (nööbihirm). Nupust nikastunutele on tihti ühiskonnas viltu vaadatud. Aga mida tunnevad foobid ja maniakid ise? Mis ja miks äratab neis kõige tugevamat jälestust või iha?

Foobiad ja maaniad on sügavalt isiklikud nähtused, mis ei ole enamasti moe- ega ajastupõhised, vaid kuuluvad tänapäevalgi levinud ärevushäirete hulka. Kes meist nende võrku langeb, ei sõltu ei meie sotsiaalsest staatusest, haridustasemest ega jõukusesest-vaesusest. Kuid tänapäeval mõistab ühiskond, et vaimse tervise probleeme saab ravida või vähemasti leevendada.

Briti ajakirjanik ja mitme raamatu autor Kate Summerscale on leidnud ajaloost värvikaid ja haaravaid seiku, mõistatusi, millele teadlased on juba aastasadu püüdnud saada teaduspõhist selgitust, et leida ravi ja aidata psüühikahäiretega inimestel oma deemonitest jagu saada. Raamat toob päevavalgele inimmõistuse vingerpusse ja avalikkuse eest peidus hoitud saladusi keskajast kuni tänapäevani.