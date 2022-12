Tatarlased annetasid rahvusraamatukogule raamatuid oma ajaloost ja kultuurist

«Ajalugu on väga oluline osa tänasest Tatarimaa identiteedist. See on suurepärane, et tänu Eesti tatari kogukonnale jõuavad rahvusraamatukokku põhjalikud teosed tatarlaste ajaloost ja kultuurist - rahvusvähemused on meie oma Eesti inimesed, kes panustavad aktiivselt Eesti kultuuri arengusse ning loovad ühiskonnas mõistmist ja sidusust, mida ajalugu on kujundanud,» kõneles Eesti rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, kes oli kingi eest Eesti tatari kogukonda esindavale Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühingule väga tänulik.