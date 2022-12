Vene sõdur võtab raamatus avalikult sõna Ukraina ründamise ja Putini režiimi vastu

Pavel Filatjev kuulus väeossa, mis saadeti kohe sõja alguses Krimmist Hersonit vallutama. Ta kirjeldab raamatus tund-tunnilt, mis «erioperatsiooni» esimestel päevadel Vene sõjaväes tegelikult toimus. Pärast seda, kui ta oli eesliinilt evakueeritud, avaldas Filatjev raamatu sotsiaalmeediavõrgustikus VKontakte. Ta oli kindel, et sellele järgneb aastaid Venemaa vanglates. Organisatsiooni New Dissidents Foundation ja paljude teiste inimeste abiga õnnestus tal kodumaalt põgeneda ja leida asüüli Prantsusmaal, kus tema julgeolek pole praegugi päris lõpuni kindel.

Filatjev peab kinni rindel antud lubadusest «Kui ma ellu jään, annan endast kõik, et see sõda peatada». Raamatu tõlgetest teenitud autoritasud on ta lubanud annetada nende inimeste heaks, kes sõja tõttu Ukrainas kõige enam kannatavad. Venekeelne tekst ringleb internetis tasuta, et võimalikult palju inimesi seda loeks.