Vastus igihaljale küsimuse – mis on elu eesmärk?

«Mind pole tegelikult kunagi eriti kõnetanud mõte, et me kõik oleme siin maamunal ilma silmanähtava põhjuseta, kui mitte arvestada maksude maksmist ja suremist. Samuti ei usu ma, et oleme siin kogemata. Juba väikese tüdrukuna tajusin väga tugevasti, et elu on midagi enamat kui see, mida ma näen. Minus pesitses ebamugav tunne, mis sundis mind küsima: miks inimkond nii imelikult käitub?» mõtiskleb ta.