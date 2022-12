Silja Siller soovitab jõulukingiks kolme raamatut, mis aitavad luua hingerahu

Silja ütleb, et see raamat on kirjutatud imelise terapeaudi, joogaõpetaja ja väeka naise poolt kõigile, kes vajavad toetust ja mõistmist - aru saamaks, et me ei ole üksinda oma tunnete ja mõtetega. Raamatus kirjas olevad mõtted ja harjutused aitavad üle saada hirmudest ja lahti lasta uskumustest, mis enam ei toeta.

«Üks vägev kingitus nii iseendale kui oma kallitele, meelde tuletamaks, et just avatus ja ausus ennekõike iseenda suhtes muudavad meie maailma imeliseks. Ma loodan südamest, et päkapikkudele jääb see raamat kätte ning nad jagavad seeläbi kuhjaga armastust,» sõnab ta.

Elizabeth Gilbert on Silja sõnul võimas kirjanik ja väge täis naine ning tema sulest tulnud raamatud on mõtlemapanevad ning kaasakiskuvad. Sel korral on tegemist loovuse ja loomise teemaga ning seda põnevalt ja lõbusalt kirjutatud raamatut soovitab ta lugeda ja kinkida kõigile.

«Astudes raamatu sisse, avastame, et loomine ei tähenda vaid kunstnikutööd ning ka selleks, et oma maailma igapäevaselt luua ja muuta on oluline kasvatada uudishimu, avastada ja areneda. Taaskord üks väärt ja põnev kingitus jõulupakki eriti neile, kellele kulub ära üks hea meeldetuletus ja ports inspiratsiooni täisväärtusliku elu elamiseks,» soovitab ta.