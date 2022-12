Ainulaadne Ave Taavet, kelle karikatuurid on teosed ka iseeneses

Ave Taavet on multitalent – kunstnik, kirjanik, dokumentalist, animaator. «Karikaturisti eine» esitleb sestap vaid murdosa tema annetest. Raamatu teljeks on ajakirjas Vikerkaar ilmunud joonistused, mida raamistavad lühilood. Neis võib leida antropoloogiliste huvidega sipelgaid, metsas hulkuvaid kunstiteadlasi, elu tühisuse üle mõtiskleva kartuli ja ootamatult oma vaimu avardava raamatupidaja. Ja need on vaid juttude tegelased.