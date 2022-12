«Päike kustub ära ja me lendame kosmosesse laiali ega saa enam kunagi koju»

«Kui kõvasti?»

«Hüper-super kõvasti! Onu Feliks ütles, et kõige hullem on see, kui päike purskab otse maakera suunas.»

«Oih!» nuuksatas Laura.

«Siis lähevad maakera ümber tiirlevad satelliidid katki.» Ma ohkasin kurvalt.

«Appi!» piiksatas mu pinginaaber.

«Ja me ei näe enam telekat ja arvutitel pole kah pilti ees.»

«Kohe üldse või?»

«Üldse! Ja see võib väga vabalt kasvõi homme juhtuda.»

«Aga siis ei saagi enam filme vaadata!» Laura vist päriselt uskus seda juttu.

«Ei saa jah,» kinnitasin mina. «Isegi Harry Potterit mitte!»

See viis Laura masendusse. Ta oli suur Harry Potteri fänn, luges kõik raamatud järjest läbi ja vaatas igat filmi kümme korda. Ma ei jõudnud talle öelda, et ehk ei hakkagi päike kohe koledasti purskama ja ehk ei juhtu seda isegi saja aasta jooksul. Tegin suu lahti, et seda selgitada, aga Laura jooksis ära ja jäi pärast seda haigeks.

Ta puudus loodusõpetuse tundidest ja ma pidin teda taas aitama. Kuidas ta muidu oleks teadnud, et Merkuur põrkas mingi suure asjaga kokku ning sinna tekkis pirakas auk. Või et Jupiteril on üks ja sama orkaan kestnud juba kolmsada aastat.