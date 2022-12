KATKEND RAAMATUST ⟩ Mõned matused on rõhuvamad kui teised

Ta oli kohe majja sisse astudes tundnud, et see on õige koht. Soojal aastaajal poleks mingit probleemi siin elada, meri polnud kaugel ning ratsateidki leidus, nagu ta kaardi pealt oli vaadanud. Aga talvisel ajal? Kui teised siin said elatud, siis peaks temagi hakkama saama.