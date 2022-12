«Võtame selle asja siis ette. Nüüd tuleb üks kuradima kohting!»

Ma ei tea, kas peaksin olema enda üle eriti uhke, et ikka meeldetuletuse panin, või eriti vihane, et üldse kohtama lubasin minna. Ma arvan, et natuke mõlemat. Pean endamisi aru, kas mitte ära öelda; olen üsna kindel, et fraas «Kui ma selle kohtingu kokku leppisin, olin täis nagu siga» kõlaks nagu kaunis põhjendatud vabandus. Aga selge see, et viimasest korrast on liiga palju aega möödas ja asi on juba paika pandud. Kui sellest midagi muud ei tule, siis vähemalt ei lase see mul terve päev omaette halada. «Võta ennast kokku, Sadie. Üks kohting sind veel ei tapa.»