«Ma tahan, ma suudan, ma võin» – raamat armastusest ja elujanust

Haigus, mis tungib organitesse ja luustikku, hävitab inimest seestpoolt, sööb halastamatult kõike, mis on tema ümber, kes ja mis on talle olulised. Kristi Ojasaar ja Mauri Dorbek liiguvad kahekesi läbi öö valu ja murega, et keegi peab hommikul laste jaoks olemas olema. Kui sõbrad küsivad olukorra kohta, siis vastatakse, et kõik on OK.