Doris Kareva koondas raamatusse valiku tänapäeva eesti armastusluulest

Milline on armastus siin ja praegu, tänapäeva Eestis? Kareva koostatud raamatu kaante vahele on koondatud enam kui 450 luulevormis vastust sellele küsimusele. Arvuka autorkonna seas on nii noorema kui ka vanema põlvkonna luuletajaid, mehi ja naisi. Kokku moodustub sellest mitmehäälne ühendkoor, mis laseb armastusel kõlada selle rikkalikes ilmingutes ja erinevates tundetoonides. Kogumiku pealkiri on laenatud eelmisel aastal meie seast lahkunud Vahur Afanasjevi samanimeliselt luuletuselt, mille leiab ka äsja ilmunud raamatust.