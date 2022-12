Kreet Rosin-Pindmaa: vesi on kõige alus ning paik, kus peitub potentsiaal

Rosin-Pindmaa selgitab, et organitest kuuluvad vee-elemendi juurde neerud ja kusepõis. Meeleorganitest on see element seotud kõige enam kõrvadega. Emotsioonidest kuuluvad siia hirm ning kõik hirmu variatsioonid. «Vesi on viie elemendi tsüklis nii esimeseks kui ka viimaseks faasiks. Talvel on kõikjal külmus ning energiad liiguvad allapoole, saavutamaks rahu. Meie tegevused muutuvad aeglasemaks ning meil tasub rohkem puhata, valmistamaks end ette uue tsükli alguseks,» lausub ta ja lisab, et Hiina Meditsiini teooria kohaselt juhib vee-element neerude ja kusepõie organsüsteeme. Neerude organsüsteem reguleerib lisaks neerude tegevusele ja urineerimisfunktsioonile ka kõiki keha vedelikke, sh pisarad, sülg ning liigeseid niisutavad vedelikud. Samuti tasakaalustab see keha yin'i ja yang'i.