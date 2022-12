«Ohoh, SEDA ma ABBA kohta ei teadnudki!»

Ja siis avaldati 2016. aasta oktoobris ootamatu ja lootusrikas uudis, et ABBA tuleb tagasi digitaalsel kujul. 2018. aasta aprillis väitis ABBA pressiteates: «Otsusel korraldada põnev ABBA avataride tuur oli ootamatu tulemus. Me kõik neljakesi tundsime, et pärast ligi 35 aastat oleks tore jälle jõud ühendada ja minna salvestusstuudiosse. Nii me tegimegi. Ja oli selline tunne, nagu aeg oleks peatunud ning meie olnud vahepeal vaid lühikesel puhkusel. Äärmiselt lõbus kogemus!» Kahe uue laulu, «I Still Have Faith in You» ja «Donʼt Shut Me Down» väljatulekut lükati edasi mitu korda, kuid kui suur hetk oli lõpuks 2021. aasta septembris käes, ületas see kõik ootused: teatati, et ABBA annab samal aastal välja täiesti uue albumi «Voyage» ja et kauaoodatud avataride šõu esietendub Londonis 2022. aasta mais.