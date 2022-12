Põhjus, miks Ecuadori jalgpallimeeskond on rivaalide ees suure edumaa saanud

Kõrgmäestikust MM-ile!

Ecuadori jalgpallimeeskonna suurturniiride tulemusi vaadates on võimatu mitte tuvastada anomaaliat. Lõuna-Ameerika meistrivõistlustel on nad olnud täiesti edutud, sest pole kunagi võitnud ainsatki medalit. Kui maailmajao meistrivõistlustel on Ecuador kehv, siis täpselt samade vastastega MM valiksarjas kohtudes hoopis edukam. Tänavune finaalturniir Kataris on sel aastatuhandel juba neljas, kus nad osalevad. Millega seda seletada?

Ott Järvela, «Järvela jalkasahver. Jalgpallilugusid meilt ja mujalt». FOTO: Foto: Raamat

Kõrgusega. Nimelt asub Ecuadori pealinn Quito merepinnast 2800 meetri kõrgusel ning meeskonna saldo koduväljakul on hiilgav, sest vastased pole harjunud nii kõrgel võistluskohtumisi pidama. Ecuador on oma ajaloo jooksul kvalifitseerunud neljale MM-ile – 2002., 2006., 2014. ja 2022. aasta oma. Nende nelja eduka valiksarja jooksul pidas Ecuador 35 kodumängu, millest võitis 26 (74,3%), viigistas 7 (20%) ja kaotas kõigest 2 (5,7%).

Koduväljakueelises pole midagi kummalist, aga teist nii ekstreemset koondisejalgpallis ei kohta. Muidugi on ka kõrgmäestikus edu saavutamiseks vaja tasemel jalgpallureid ning kuigi superstaare mägisel riigil pole – kõige tuntum on 2009–2019 Manchester Unitedisse kuulunud ääremängija Antonio Valencia – on keskmine tase olnud piisav, et neljal korral MM-ile jõuda.

Muuseas, Ecuadori parimad tulemused Copa Américal on kaks neljandat kohta (1959 ja 1993), mis on ainsad korrad, kui Lõuna-Ameerika meister on selgitatud Ecuadoris. Juhus? Vaevalt küll. Nad lihtsalt suudavad eripärase koduväljaku enda kasuks pöörata. Vastaste jaoks on 2800 meetri kõrgusel mängimine selge piin. Proovitakse tempot alla suruda, aga lõpuks on ikka kopsud koos.