Kuidas Rene Satsi suvisel Otepääl Mart Juure järel luuras

Käin varga kombel ettevaatlikult kaks ringi ümber suure maja, kuhu koer Rufus ja Mart kadusid, kuid hakkan ennast järsku väga tobedalt tundma. Mul ei ole ju midagi ette valmistatud – mida ma üldse tema käest küsin? Millest me räägime? Niimoodi lihtsalt tänava peal... Saaks veel kuskil õllekas kokku, siis saaks juturatta veeretamisega alustada ääri-veeri sellest, et külm õlu on palava ilmaga hea, mõelda vaid, kuidas siin põrand kleepub, ja küll kogu kaup on Eestis viimasel ajal nii kalliks läinud! Aga tänaval? Võõra inimesega? Kuidas teha juttu mingisugustest matkaradadest? See tundub järsku lootusetu ja isegi ebaviisakas plaan. Mitme ideega on ju nii, et mõte on hea, aga kui päriselt selle teostamiseks läheb, siis saad aru, et seda mõtet pole vaja tegelikult teoks teha – kitsejuustu ostmisega on näiteks nii ja vara üles tõusmisega ning veel paljude asjadega. Inimesel on puhkus, ta ise ütles seda mulle selge sõnaga, ja mina kipun ikka väärikat kodanikku tüütama. Otsustan pärast mõnesekundilist kõhklemist, et see ei lähe mitte.