Mis tõeline matkamine see ilma telgita on?

Mina ei tea, mis kell on. Veereme küllaltki mõistlikul ajal pärast paaris vales majas käimist õigesse hoovi. Peremees tuleb õuele vastu, me ei pea kaua ootama ja jalalt jalale tammuma. Algatuseks kallistab Janno Justynat tugevalt ja kaua ning ühmab minu poole: «Ahah, sina ronisid siis ka kaasa, ma näen... oli seda veel vaja...» Seejärel mõnitab ta kolm ja pool minutit ülima mõnu ja põhjalikkusega meie sõiduvahendit. Meie võõrustaja on sellel päeval harukordselt heas tujus. Ma ainult naeratan ja noogutan nagu Stalini psühhoterapeut.

Rene Satsi, «Minu matkarajad». Foto: Raamat

Sööme endale sisse head ja paremat – selles majas saab alati süüa hõrgutisi, mida jahimehed vabal ajal valmistavad. Nagu näiteks metskitsest tehtud vorst või kalast tehtud kuivatatud kala. Seejärel paneme maja ette põõsa kõrvale telgi üles ja sellega paralleelselt poeb viimaks hinge ka see pesuehtne matkamise tunne. See tunne, mis tekib neljakäpukil, taskulamp suus, krõbiseva telgikile peal ringi tatsates, püüdes paaniliselt leida seda kohta, kust pagan need sipelgad sisse said.