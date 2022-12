Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi lasteraamat aitab lastel haigust mõista

Detsembri esimene nädal on ülemaailmne IBD-teadlikkuse nädal. Eestis on ligi 2500 inimest, kellel on diagnoositud põletikuline soolehaigus ehk IBD. Nende seas on ka palju lapsi, kes peavad haigusega elama kogu elu. Põletikuline soolehaigus võib alata igas vanuses, kuid kõige sagedamini diagnoositakse seda teismelistel ja varajases täiskasvanueas. Põletikulise soolehaiguse sagedus on viimastel aastakümnetel laste ja noorukite hulgas ülemaailmselt sagenenud. Kõikidest põletikulise soolehaiguse juhtudest 25% algab enne 20. eluaastat. Laps võib diagnoosi saada ka beebieas. Tänapäevaste teadmiste põhjal ei ole võimalik põletikulist soolehaigust välja ravida.