Lauri Räpi «Lihtsate asjade tähtsus» on selle sajandi populaarseim luulekogu

«10 000 müüdud eksemplari on ühe luuleraamatu kohta ikka uskumatult suur kogus, aga see pole olnud kunagi mu eesmärk. Ma kirjutan, sest ma armastan kirjutamist, mitte seepärast, et raamatu müüginumbrid oleks suured või et saaks kuskilt mõne auhinna. Loomulikult valmistab see rõõmu, aga päriselt puudutab mind see, kui ikka ja jälle pöördub mu poole mõni lugeja, et öelda, kuidas kirjutatu on teda aidanud, rõõmustanud või pannud mõtlema selle üle, mis elus on tegelikult oluline. Just see loeb, mitte numbrid,» tunnistab Lauri.