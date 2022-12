Kas vanemas eesti kultuuris oli võim naiste käes?

Mõlemad autorid on viljakad teadlased. Reet Hiiemäe lemmikvaldkonnaks on pärimuslikud kaitseviisid ja vastavad kogemuslood, ta on avaldanud neil teemadel mitmeid raamatuid. Mare Kõiva on enam keskendunud loitsude ja rahvaarstide uurimisele.

Palju poleemikat on tekitanud sooline elukorraldus vanemas eesti kultuuris ja sellega seotud võimuküsimus – järeldusi on tehtud nii viimaste sajandite kui ka eelkristliku aja kohta. Uurijad on esitanud argumente, millega on püütud tõestada nii äärmiselt patriarhaalset ühiskonnakorda kui ka naiste eelisseisundit võimu- ja pärimisstruktuuris, näiteks arheoloog Marika Mägi on laiemalt läänemeresoome kontekstis viikingiaja hauapanuseid uurides oletanud sugude suhtelist võrdväärsust. Muu hulgas on Eestist leitud 12. sajandisse dateeritud matusekohti, milles inimeste luud on tahtlikult segatud – sellest saab järeldada, et selliselt maetute – tõenäoliselt tollase eliidi – puhul väärtustati enam kollektiivset kuuluvust kui indiviidi staatust või sugu.