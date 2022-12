Kaspar Aren soovitab kingikotti kolme raamatut, mis aitavad olla edukam äris ja elus

«Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi» Dale Carnegie

Aren märgib, et turunduse edu võtmeks on inimeste mõistmine sügavamal tasemel kui nad iseendki mõistavad. See ajatu klassika on täidetud kullatükkidega, mis aitab mõista inimesi ja nende käitumise põhjuseid. «Suurepärane raamat, millest saab kasu nii digiturundaja kui ka kõik teised inimesed, kes peavad oma elus teiste inimestega suhtlema,» soovitab ta.

«DotCom Secrets» Russell Brunson

Aren selgitab, et see raamat selgitab lahti digiturunduse kõige efektiivsemad süsteemid ja põhimõtted väga lihtsasti ja arusaadaval viisil. Just selle raamatu põhimõtteid kasutades on nad oma agentuuris Sharplife aidanud teistel ettevõtetel saavutada 7-kohalisi käibeid.

«12 nädalane aasta» Brian P. Moran ja Michael Lennington