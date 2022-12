Illimar Pilt jõuluvana mängimisest: ma oleks nagu ise olnud see, kes aasta otsa jõulumeest ootas

Mälestused lapsepõlvejõuluvanast

Illimar meenutab, et mäletab, kuidas väikse poisina tuli sisse ärevus, kui jõulutaat uksele koputas. «Õnneks ema kuidagi kolmanda meelega tajus jõulumehe peatset saabumist ja alati saatis mu enne pissile. Muidu oleksin enamus kordadest ennast lihtsalt ärevusest täis lasknud. Ma ei mäleta isegi, mis kingitusteks sain. Need ei omanud järelikult sellist tähtsust, kui see tunne, mida jõulutaat tekitas,» mäletab ta.

See müstiline punase kuuega tegelane andis ennast ainult korra aastas näole, aga seda põnevam oodata oligi. Sellest polnud midagi, et jõulumehel plastikust nina ja vatist habe olid. Või et noka vahelt kerget jõulupunši lõhna tuli. Tal oli imepärane komme kõiki naerutada ja elevile ajada.

Illimar Pilt, «Mees 4. Kõik on võimalik». Foto: Jes kirjastus

«Kahju oli ainult sellest, et isa pidi tihti just enne jõulumehe tulekut lauta loomadele süüa andma minema või keldrist pohlamoosi tooma. Alati jõudis ta tagasi siis, kui jõulumees oli just lahkunud,» kahtlustab Illimar.

Seekord tuli jõulumaagia teises rollis

Läks mööda kõvasti aastaid, kui uuesti sai Illimar tunda õhus hõljuvat jõulumaagiat, mida see punase kuuega taat loob. Kuid sellel korral hoopis teises rollis olles.