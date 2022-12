Kogu Dante «Jumalik komöödia» on nüüd eestindatud

«Levinud on eksiarvamus, et suurima väärtusega on «Jumalikus komöödias» selle esimene osa «Põrgu». Vene luuletaja Ossip Mandelštam oli aga veendunud, et Dante meisterlikkus kirjutades üha kasvas ja just «Paradiisis» saavutas ta oma loomingulise haripunkti. «Jumalik komöödia» ei ole ainult üks silmapaistvamaid maailma kirjanduse luuleteoseid, vaid ka omamoodi hiliskeskaegsete teadmiste entsüklopeedia. Seetõttu on äärmiselt tänuväärne, et eestikeelne väljaanne on varustatud põhjalike kommentaaride ja järelsõnaga,» selgitas ta.