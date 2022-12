Õnnekoolitaja Dalí Karat: sageli on naiseks olemine väljakutse, mida pole võimalik ületada

Oma koolitustel ja ka raamatus kutsub Dalí Karat naisi üles oma keha kuulama, olema kontaktis oma väega ja hoidma süda avatuna. «Naine, kes end armastab ja endaga sõbraks on saanud, muutub vastupandamatult ilusaks. Teda on meeldiv vaadata, ta on rõõmsameelne ja sõbralik, rahulik ja koostööaldis, küps ja seksikas,» kirjutab ta ning lisab, et mida aeglasemalt elad, seda kiiremini liigud! «Kui tempole vaatamata võtad hoo natuke alla, muutuvad sammud pikemaks ja liigud tegelikult kiiremini edasi. Niisamuti on ka elus: mida rohkem rapsid, seda enam on küll tolmu, aga automaatselt ei tähenda see edasiliikumist. See tähendab enamjaolt hoopis enda väsitamist ja õige hetke mahamagamist. Oma kehaga mitte kontaktis olemist ja mõistusega pidevat kalkuleerimist. Püüa iga päev teha võimalikult vähe neid asju, mida sa ei taha teha, ja maksimaalselt palju neid, mida keha kutsub tegema. Kuula oma keha ja tegutse keha märkide järgi,» soovitab Dalí.