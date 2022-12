Tarmu Kurm: ilma üheksakümnendateta poleks meil praegu sellist karastunud põlvkonda

Arvan, et sõltumata sellest, kes, millised ja kui vanad raamatutegelased parasjagu on, tasub neist kirjutada elevuse, õhina ja sisseelamisega. Või vähemalt peaks üritama seda teha. See ei pruugi alati välja tulla, aga muidugi hiiglama tore, kui see õnnestub. Päris mitmed sõbrad on öelnud, et mu «käekiri» on äratuntav ja koguni osutanud, et ma räägin ja kirjutan üsna sarnaselt. Seega söandan uskuda, et mõlemat raamatut ühendab ehk teatav isikupärane kirjutamisstiil. Tõsi, eelmise raamatuga «Kahe matuse vahel» oli nii, et keerasin tõsise teema justkui naljaks, nüüd võib öelda, et tõin lõbusasse loosse tumedamaid toone. Olen veendunud, et kirjutades ei tohiks jääda üheplaaniliseks. Tulles «Tinnituse» juurde, siis diskoriametit ju saadab tahes-tahtmata arvamus, et see pole muud kui lakkamatu pidu ja lõputu lõbu. Kui aga mikrofon vaikib ja muusika katkeb võib liikuda meeleolu hoops teise äärmusesse. Meenutagem kasvõi Stephen Poliakoffi kultusnäidendit «Superdiskor», peategelast kehastanud Mihkel Smeljanski tegi omal ajal Endla teatri lavastuses just selles rollis oma elu ehk kõige tuntuma ülesastumise näitlejana. Ka «Tinnituses» võib ülemeelikute pidude või muude homeeriliste juhtumite kõrval leida hoopis teistsugust meeleolu.