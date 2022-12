KINGISPIKKER ⟩ Raamatusoovitused vanavanematele, kes loevad

Ulrich Alexander Boschwitz, «Reisija». Foto: Raamat

Ulrich Alexander Boschwitz

Postimehe Kirjastus

2022

Berliin, november 1938. Sünagoogid on põlema süüdatud, juutide ärid ning kodud rüüstatud. Tänavatel, kus õhk on teadmatusest ja hirmust raske, patrullivad juudi mehi jahtivad natsijõugud. Ärimehest Otto Silbermannist on üleöö saanud ebasoovitav isik, kes püüab ühtäkki vaenulikuks ja võõraks muutunud kodumaalt põgeneda. Oma meeletul teekonnal läbib Otto kaosesse langeva Saksamaa ja kohtab nii uue režiimi vastaseid kui ka neid, kes Adolf Hitleri maailmanägemusele kogu hingest kaasa elavad.

23aastane Ulrich Alexander Boschwitz kirjutas «Reisija» hämmastava kiirusega 1938. aastal, kristalliöö õuduste järelkajas. Vahetu, intensiivne, hitchcockiliku elegantsusega pinget kruviv ja kafkaliku absurdihuumoriga vürtsitatud romaan vajus 80 aastaks unustusehõlma. 2018. aastal taasavastatud teosest sai kohe rahvusvaheline bestseller.

***

Mai-Agate Väljataga, «Minu elu ja lugu». Foto: Raamat

Mai-Agate Väljataga

Kirjastus Pilgrim

2022

Mai-Agate Väljataga on üks koloriitsemaid tegelasi Eesti vaimsel maastikul, tal on nauditavalt otsekohene väljendusviis ja sümpaatne südamlik suhtumine. Äge ja väekas naine, kes inspireerib oma elurõõmu ja positiivse vaatega. «Optimism, nali ja naer on kõige parem rohi. Võta elu rõõmuga!» on üks tema elu motosid.