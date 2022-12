Kas see on Andrus Kivirähki parim romaan?

Kas Andruse parim romaan? Kas üldse romaan? Misjamasee? Tõsine inimene võib neid küsimusi endale esitama jäädagi ning mina tõsiste inimeste kiuste vastusi ei anna. No peale lihtsa, et kõigile võiks vastata jaatavalt.

Esimesed seitse lehekülge tekitasid tundmuse, nagu jätkaksime kirjutamist ja lugemist täpselt sama koha pealt, kus «Maailma otsas» katkes. Sama kolb, sama kohvik, sama lehekülg. Kosmonaut on uus, võib-olla. Siis keeras autor vindi peale ja meelepilt keerdus tagasi 1990ndatesse, mil AK vististi «Pühapäevalehe» sabas humooritas tollast young adult tüüpi värki, narritas noori nii, et vähe ei olnud, ja siis tuli lause «aga kivil kuivas inimese nahk». Ning läks andmiseks. Kuulennu-raamatus läheb hullupanekuks kiiremini, aga panek ise edeneb aeglasemalt. Romaanivääriliselt. Lugeja saab aimu, et kui segasepeks ei istu, siis mine istu tsap-tsap tugitooli ja nuuska miskit muud. Sest see raamat tõstab toolist välja ja istutab sinna ka tagasi.