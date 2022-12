Raamat, millest saab kahe tunniga enam keemiale pihta kui aastatepikkuse tuimapanemisega

Olnuks mul kooliajal säherdune raamat varnast võtta… Varases lapsepõlves õppisin Mendeli (ei kõlba ju enam venepäraselt öelda) tabeli pähe, midagi aru ei saanud. Siis, kui tulivad keemiatunnid, tuupisin, mida kästi, aga ega meil ühtki pauku ega katset ei tehtud, maru igav. Fotograafilise mälu riismeid rakendades õnnestus mingi hinne kätte saada, oh jah.

Täna on see raamat varnast või vähemalt riiulist võtta meil kõigil, olgu koolilastel või vanadel paksudel. Kõigil, kel huvi. Võetagu ja tarvitatagu. Ma sain kahe tunniga enam keemiale pihta kui kunagi aastatepikkuse tuimapanemisega. Siin alustatakse algusest, nagu ka pealkiri ütleb. Ja mitte üksiti numbriliselt, vaid ka läbi lugude. Iga elemendi pihta antakse andmete kõrvale ajalugu ja kasutusviise ja heal juhul ka mõni muu kentsakas jutt, mis asjakohane.

Tahaksin siia kõrvale sirutada mõne kõvema keemiaõpetaja kommentaari, ent ise tunnistan, et lugesin elemendilugu sama suure rõõmuga nagu mõnd ajaviiteks määratud põnevikku. Lepime kokku, et koolilastele enam igavaid õpikuid ei tee? Kooli ülesanne ei tohiks olla noori inimesi haaravatest mõtteilmadest eemale peletada. Ahoi, tulge kohvikusse ja seletage, mis puutumus on matemaatikal reaalsusega ja kus võiksin kohata elusat logaritmi või kuupjuurt? Teie võit, mina maksan arve, aga esmalt tuleb kohtuda ja tõestada. Tooge kulda ja plutooniumi ja hapnikku ja käntsakas liha.