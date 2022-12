Valmis raamat leiutatud uudsest kudumisviisist

Samuti on raamatus «MultiWeave. Viis kududa / A Way to Weave» juttu autoritest, kes tehnikat kunsti ja disaini võtmes on kasutanud ja edasi arendanud. Kajastatakse ka Pallase galeriis kevadel toimunud näitust «Kasvatatud. Grown», kus osalesid tekstiilitudengid Rootsist, Soomest, Eestist ja Lätist ja kutsutud autorid.