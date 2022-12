Eneseaustuse deklaratsioon, mis rasketel aegadel su elus uue lehekülje keerab

• Ma tean, et paljugi minust on mulle mõistatus ja kõiki oma erinevusi pole ma veel avastanud. Aga kui ma olen enda suhtes salliv ja armastan end, otsin ma kindlameelselt lahendusi oma mina mõistatustele ja püüan end üha sügavamalt tundma õppida.

• Mida iganes ma näen või kuulen, ütlen või teen, mõtlen või tunnen praegu − see kõik olen mina . See on ainukordne ja esindab mind, nagu ma olen just sel hetkel.

• Ma näen, kuulen, mõtlen, tunnen ja tegutsen. Minu käsutuses on vahendid, et ära elada, et olla teistega seotud, et olla edukas, et mõtestada ja korrastada inimeste ja asjade maailma enda ümber. Minu mina kuulub mulle ja tänu sellele saan ma ennast juhtida.