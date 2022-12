Nõuanded, kuidas ehedus aitab äris edukas olla

Sigrit ütleb, et sa ei saa olla mitte kunagi parem kui need inimesed, kelle olekut sa kopeerid. Küll aga saad sa olla parim versioon iseendast. Lisaks on teiste imiteerimine tihtipeale läbinähtav ega tekita sinu sihtrühmas usaldust.

Tulemuseks võib olla hoopistükkis umbusk, sest paratamatult tekib küsimus «Mida sa selle maskiga varjata tahad?»

Kui julged olla haavatav, julgustad ja inspireerid ka teisi

Ta toob välja, et peamine põhjus, miks kardetakse olla autentsed, on sellega kaasneva haavatavuse näitamine. See tähendab vahel avalikult oma vigade ja ebatäiuslikkuse tunnistamist.

Kuigi see tundub hirmus, siis pea meeles ühte: kui sina julged olla teiste ees haavatav, siis julgustad ja inspireerid ka teisi enda ümber olema autentsed ja haavatavad.

Selline aus side loob päris usalduse. Aga see saab tekkida ainult oma tõelise mina, mitte pealiskaudse kihi näitamisel.