Ilmus auhinnatud ulmekirjaniku viikingisaaga

«Juba maast madalast on mind paelunud Põhjala saagad ja antiiktragöödiad,» on autor tunnistanud. Raamatusarja koostaja Raul Sulbi kinnitusel võib mõlema motiive leida ka käesolevast teosest, mis asetab karmis varakeskaegses fantaasiamaailmas vastamisi kaks venda ja nende õe. «Aga võibolla on see lugu eelkõige hoopis kahest veripunaste ruunidega taprist, mis otsivad oma õiget omanikku ning ajavad tülli vennad ja õe,» lisas Sulbi.