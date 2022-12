«​Viimane hoiatus: kui sa uurid edasi seda, mis sinusse ei puutu, siis sa sured»

«Oma arust ei pea ma sellega leppima, eks ju? Ma olen sunnitud tegema oma tööd vastavalt seadustele ja direktiividele, mida ma pean järgima, isegi kui see tähendab seda, et haiged inimesed kaotavad kindlustuse ning satuvad vaesusesse ja viletsusse. Poliitikud peidavad ennast argpükslikult minu seelikusabasse, kui mina pean timukat mängima, vähendamaks haigete arvu, mille nad on ise rehabilitatsioonivõimaluste halvendamisega tekitanud. Ma olen sunnitud inimestele ütlema, et nad on töövõimelised, ehkki saan väga hästi aru, et nad harilikku tööd teha ei suuda. Neid libatöökohti, mille me neile kätte juhatame ja mis ei nõua kehalist ega vaimset pingutust, pole loomulikult olemas. Aga see pole minu süü! Mina püüan aidata kindlustatuid, et neile makstaks hüvitist, mida neil on õigus saada. Ja ütlen ära neile, kes reeglite alla ei mahu. Küsimus on õigluses. Ja nüüd olen ma pesuehtsa hullu otsa sattunud. Esimest korda kõigi nende aastate jooksul on mul tõepoolest hirm. Ma ei tea, kes see on, aga keegi ähvardab mind ära tappa ja ma tahan selle kohta avalduse teha. Mida politsei teha saab?»