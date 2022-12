Ühest käsikirjast leitud vihje muudab noore naise maailma igaveseks

Tema poja õppeedukus oli selles mõttes rusuv, et see polnud ei tõeliselt hea ega tõeliselt halb. Kui ta oleks õppinud halvasti, oleks see vähemalt olnud tõsiasi, mida kumbki neist poleks saanud salata. Aga tema hinded püsisid keskpärasuse meridiaani lähedal, sest mingis punktis tüdines Elis alati ära. Pani pastaka käest ja hakkas aknast välja vahtima, selle asemel et oma vastused veel kord üle vaadata. Kui tal paluti natuke püüdlikum olla, ohkas ta vanal tuttaval ilmel – nagu oleks tal kästud kuu taevast alla tuua või jääkaru taltsutada – ja ütles: jaa-jaa, ma püüan. Ning Martin tajus oma häält tõusvat, kui ta rääkis tööturust ja kõrgharidusest ja et tont teab, mis täiskasvanute gümnaasiumidest nüüd saab, kui minister Björklundil on vaba voli oma totrused ellu viia, ja kui tähtis on, et poeg saaks aru, et see on tähtis. Niisugune jutt, mida Rakeliga ei olnud kunagi vaja ajada. Rakelil olid kõikides ainetes väga head hinded.