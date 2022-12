Anti Saare «Õudne lugu» hoiatab lapsi ja vanemaid liiga püüdlike kasvatusmeetmete eest

ta lastele on halb – ja mis on hea,

Nõnda algab Anti Saare verivärske lugulaul sellest, milleni võivad välja viia lapsevanemate karmid kasvatusabinõud. Neljarealisi salme on värssjutustuses veidi alla kahesaja, mis annab loole lausa eeposlikud mõõtmed. Aga maht pole siin muidugi peamine. Peamine ei ole ka range ja nõudlik värsiskeem, milles on kombineeritud paaris-, rist- ja süliriimi. Esmatähtis on küsimus, mis autorit lugu kirjutama ajendas: mida üldse tähendab kodune kasvatus ja kui palju on vanemate võimuses laste edaspidist elukäiku suunata?

«Pean tunnistama, et olin ise üsna trotslik ja iseteadlik laps,» ütleb Saar. «Nagu eirasin paljusid vanemate näpunäiteid, nii suhtun ka praegu, suurena, autoriteetsetesse seisukohtadesse sageli skeptiliselt. Aga siin on üks konks: kust võin ma teada, et säärane iseloom on midagi mulle päriselt omast ja kodusest kasvatusest sõltumatut – sama hästi võib olla, et just vanemad mind trotslikuks ja iseteadlikuks kasvatasid? Selle eest olen neile igal juhul tänulik.» Nii öeldakse ka lugulaulus,