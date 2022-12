Viis vahvat jõuluraamatut, mis aitavad pühadetunnet luua

Kunagi ammu-ammu oli Leiutajatekülas erakordselt külm talv, mistõttu asuti üksteisele usinalt appi ja kingiti sooje esemeid. Sokid, kindad ja sallid, kampsunid ja karupüksid, aga ka teed ja moosid leidsid uusi omanikke. Vastastikune kinkimine hakkas Leiutajateküla rahvale hirmsal kombel meeldima, nii et seda asuti tegema kohe iga päev. Kui siis pääsuke lõunamaalt Leiutajatekülla saabus ja ütles, et mujal maailmas on komme seda ühel päeval aastas teha, leidsid külaelanikud selle mõtte igati elluviimist väärt olevat. Nüüd, kui Leiutajakülla taas jõulud saabumas, on külarahvas vägagi elevil. Mis sa arvad, kuidas Lotte ja Roosi, kärbes Jaak ja kass Mati, siga Helmi, jänes Adalbert ja tema poeg Albert jõule tähistavad?

Hilja ja tema väike õde Taimi ootavad kannatamatult jõule. Suur õde Vilma, kes on terve sügise miskipärast eriti pahur olnud, arvab aga, et jõulud on lihtsalt limpsifirma reklaamikampaania. See ajab Taimi ärevile. Kui õde Hiljale oma muret kurdab, tahab tüdruk iga hinna eest tõestada, et jõulud pole väljamõeldis või reklaamitrikk, vaid päris ja ehtsad.