Vene dessantväelase ülestunnistus: moraalselt oleks olnud lihtsam, kui Ukraina oleks rünnanud meid

Ma ei suuda leida ühtki õigustust valitsusele, kes on reaalsusest irdunud selle tõttu, et rahvas kardab ega taha väljendada oma seisukohta ning mõjutada poliitikat. See on nagu surnud ring, kus süüdi oleme me kõik. Kuid järeldusi teha on vaja. Ilmtingimata on vaja hakata end parandama. Kus on vene hinge avarus? Kus on meie suuremeelsus ja vaimsus? Ma ei suuda uskuda, et oleme muutunud jälle pärisorjuslikeks holoppideks, kuigi meie esivanemad valasid vabaduse nimel nii palju isiklikku verd.