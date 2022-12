Sirle Truuts: paljud eestlased unistavad oma ettevõttest, aga kardavad midagi teha

Raamat sisaldab lihtsat ja seostatud ülevaadet peamistest ettevõtlushirmudest, milleks on hirm ebaõnnestumise, edu, ebapiisavuse, tagasilükkamise, millestki ilma jäämise, muutuste, vastutuse ja läbipõlemise ees. Lisaks on autor raamatusse kokku kogunud 37 praktilist harjutust hirmudega teadlikuks tegelemiseks.