Ilmus Eesti esimene beatbox'i õpik

Beatbox on hiphop kultuuri 5. element. Suuga rütmide tegemine on kogunud populaarsust üle maailma. Raamatu autor Fred Rõigas, kes kuulub vvokalansamblisse Greip, on võtnud kasutusele beatbox'i kui õppevahendi, millega on võimalik õpetada keerulisi ja lahedaid rütme. See on maailm, kus iga heli on unikaalne nii nagu iga inimene. Beatbox'i on võimalik teha kus igane, selleks pole vaja midagi muud kui suud.