Eia Uus soovitab raamatuid, mida pimedatel või isegi tormistel õhtutel lugeda

* Stanley Tucci «Maitsed minu elus» valiti Rahva Raamatu parimaks tõlgitud teabekirjanduse raamatuks aastal 2022. See on väga soe, pere- ja söögikeskne memuaar, mis sisaldab ka mõnusaid retsepte, mida katsetada.

* Madeline Milleri «Kirke» on tuntud Vana-Kreeka müüdi ümberjutustus noore naise vaatepunktist, kes üksikule saarele elama saadetakse. Kirke on päikesejumala tütar, kellel avalduvad nõiaanded. Raamatu kujundus on pealt kullakarvaline, ilus kuuse alla panna! Kuigi tegevus leiab aset iidsetel aegadel ning tegelasteks on jumalad ja kangelased, on lugu siiski väga tänapäevane ja seal tunneb end ära igaüks, kes on kunagi tundnud end teistsuguse või kõrvalejäetuna.

* Raamat, mida iga inimene võiks elus lugeda, on J. K. Rowlingu «Harry Potter ja tarkade kivi». Seda on tänapäeval vist kõik lapsed juba lugenud, aga olen seda kinkinud täiskasvanutele, kui nad ei ole seda veel lugenud. See on kõige endassehaaravam raamat. See lihtsalt võtab su kaasa ja lahti enam ei lase. Täpselt selline asi, mida võiks külmadel talveõhtutel lugeda – ja üle lugeda, ükskõik kui laps või vana sa oled!