Selgus Arved Viirlaiu nimelise kirjandusauhinna võitja

Auhinna initsiaatori, VEMU peaarhivaar Piret Noorhani sõnul on auhind oluline, sest Arved Viirlaid on kahtlemata suurkuju mitte ainult Kanada eesti kirjanike seas vaid väliseesti kirjanduses üldse. «Auhinda ellu kutsudes sai loodetud, et vahest aitab see aktualiseerida ka Viirlaiu enda loomingut. Eriti tundus aga vajalik esile tõsta kaasaegseid autoreid, kes oma töös ja teostes väärtus-tavad eestlust, mis pole tühipaljas sõnakõlks või poliitplakat vaid isiklikult läbitunnetatud südameasi,» märkis ta.