Kristi Lehtis šokolaadiraamatu koostamisest: nii mõnelegi töötajale tuli paar kilo juurde

Chocolala alustas tegevust aastal 2014. Mõtlesin, mis mulle meeldib. Need olid jäätis, šokolaad, koogid. Valisin ühe.

Koroona ajal pidime poe kuuks ajaks sulgema, samas pidin leidma töötajatele tööd, mida nad saaks kodus teha. Siis tuligi mõte hakata raamatu jaoks retsepte looma. Iga päev tegid töötajad oma kodudes kooke, torte, jooke jne. Pärast maiustasid koos perega. Sellel ajal tuli nii mõnelegi töötajale paar kilo juurde. Hiljem kogusime need retseptid kokku ja kasutasime raamatus.

Kõige keerulisem oli raamatu lõppfaas: küljendamine ja trükiks valmis seadmine. Autorite nimekiri on päris pikk.

Kas kõik said käed šokolaadiseks või toetas mõni muudmoodi?

Kas teil on raamatus ka mõni lemmikretsept?

Neid on mitu: kasemahla karamell, banaanikarask ja kilpkonnad.

Kellele on see raamat mõeldud?

See on tore kingitus kõigile, kellele meeldib lisaks uutele retseptile saada inspiratsiooni kaunitest piltidest. Näen seda raamatut imeilusa kingitusena ja veidike isegi kunstiteosena, kuna fotograaf ja kunstnik olid meil geniaalsed.

Kuidas julgustaksite inimest, kes tahaks küll proovida teha ise kommi, aga pelgab, et see on liiga keeruline?