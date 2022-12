Üks üsna ebatavaline päkapikuraamat, mis hoiab ka kärsitumad lugejad raamatu juures

Raamatu peategelane, 13-aastane Pete Velto ei taha muud, kui oma parima sõbra, ootamatult ja raskesti haigestunud Sara paranemist. Poiss teab küll, et advendiajal kaubanduskeskuse võltsjõuluvanale edastatud palve suure tõenäosusega ei täitu, kuid ta on nii meeleheitel, et kasutab viimsetki õlekõrt. Kui siis aga öösel peale seda päkapikk Elpiö Pete tuppa ilmub ja soovi täitumise vastutasuks poisi varju tahab, on poiss üllatunud. Ta kõhkleb hetkeks, kuid mõne aja pärast on kaup koos – Sara on olulisem kui vari, mis õigupoolest midagi suurt ei muuda, arvab Pete.