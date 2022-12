Kuidas löödi hingekella: Hispaania kodusõda

See minevik on tõepoolest ’teine riik’. Hispaania ise on mõne aastakümne jooksul täielikult muutunud. Maa väljumine kodusõjast ja Franco ajastust on üks hämmastavamaid ja muljetavaldavamaid muutusi kogu Euroopas. Ehk just sellepärast ei ole kuigi tark mõista kohut 85 aasta taguse kohtutava vastasseisu üle tänapäeval tavapärastena omaks võetud liberaalsete hoiakute ja väärtuste seisukohast. Et mõista tolle aja uskumusi ja hoiakuid, on eluliselt tähtis teha oma kujutlusvõimes teatav hüpe.