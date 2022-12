JÕULUMUINASJUTT ⟩ Liisa salapärased jõulud

Ma ei saanud päriselt aru mis see Kiirkompu on ja küsisin «Mis see Kiirkompu on?»

«See on masin, mida päkapikud kasutavad, et lastele komme jagada. Igal päkapikul on üks Kiirkompu, aga minu oma on katki.»

Ta nuttis veel natukene aega ja ma ütlesin: «Ma saan sul aidata see ära parandada.»

Ta muutus rõõmsamaks ja ta ütles, et me võime minna tema majja. Tutil oli väike maja (palju väiksem kui vanaema oma). Kahjuks ma ei saanud sisse, kuna uks oli kümme sentimeetrit pikk. Kui päkapikk tuli mõne minuti pärast majast välja koos oma katkise Kiirkompuga, oli mul tunne, et seda on lihtne parandada. Kunagi skautides käies oli meile õpetatud, kuidas katkiseid asju korda teha.

Me läksime mänguasjade ja kommide vabriku majja. Uksed olid seekord mulle paraja suurusega, kuna jõuluvana pidi ka sinna sisse mahtuma. Seal nägin ma tuhandeid päkapikke, kes töötasid masinatega. Ma istusin väikese laua taga toa nurgas ja päkapikud vedasid mulle tööriistu ette, et Kiirkomput parandada. Mõni tund hiljem sai masin parandatud, see oli nagu uus! Kui ma kella nägin, oleksin ma peaaegu toolilt maha kukkunud! Ma pidin otsekohe koju minema, varsti oli hommik ja kui mu vanemad näevad et ma pole voodis, hakkavad nad minu pärast muretsema.

Ma ütlesin päkapikkudele head aega ja lahkusin majast koos Tutiga. Ta võttis enda taskust välja tillukese, umbes kahesentrimeetrise kirstu ja pani selle lumme. Seejärel ütles ta paar võlusõna ja kirst suurenes piisavalt, et ma saaksin sinna koos Tutiga sisse minna. Me hüppasime kirstu sisse ja ma olin jälle selles miljonivärvises augus, mis keerles. Mõni hetk hiljem me maandusime pööningule madratsi peale, kus ma magasin. Tuti võttis enda taskust minikirstu ja pani selle enda koha peale tagasi. Ta ütles need samad võlusõnad kui enne ja kirst leidis oma endise kuju. Tuti ütles mulle head aega ja hüppas aknast välja.

Tänane öö oli tõeline seiklus mulle ja Tutile. Ma jäin kohe jälle magama ja hommikul oli mul sussi sees väike kirst ja kiri: «See kirst ei ole tavaline, see on võlukirst. Kui sa tahad meile, päkapikkudele, külla tulla, võta kirst välja, pane maha ja ütle võlusõnad: «Päike ja kuu, soe ja külm, võlukirst, vii mind teisele poole maad!» Tule meile külla, kui sa tahad, sa oled teretulnud!»