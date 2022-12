JÕULUMUINASJUTT ⟩ Jõulumuinasjutt öökullist ja tihastest

Jõulumuinasjutt öökullist ja tihastest

On jõulud. Ilus aeg. Lumi langeb taevast alla. Puud on kaetud sädeleva luumekuuega, kõikjal on karge vaikus ja rahu. Öökull istub männioksal ja vaatab oma suurte silmadega öises taevas säravaid tähti ja kuud. Siis otsustab ta minna ja seada jõuludeks korda oma pesa.

Ühel jäätunud männi oksal istuvad kolm tihast. Nad näevad välja kui pisikesed kollased pallikesed. Tihastel on väga külm, sest õues on erakordne pakane.

Väikesed linnukesed istuvad suled puhvis ja hoiavad üksteise ligi, et käreda külma eest kasvõi natukenegi sooja saada. Äkki kuulevad nad suurte tiibade heljumise heli ja näevad, kuidas öökull männipuu õõnsuses asuvasse pessa siseneb. Tihased otsustavad minna ja küsida, kas öökull nad oma pessa sooja laseb. Mõeldud – tehtud. Nad koputavad oma väikeste nokkadega vastu männipuu koort. Öökull pistab oma ümmarguse pea puuõõnsusest välja ja vaatab üllatunud pilguga pisikesi linnukesi.

«Tere! Jõuluöö on kärekülm, meie jalakesed on jäätunud. Kas me saaksime pessa sooja tulla?» küsivad tihased kooris.

«Mul endalgi ruumi vähe!» vastab öökull pahuralt ja lööb pauguga pesaluugi kinni. Tihased on õnnetud, lendavad pettunult tagasi oma jäätunud oksale.