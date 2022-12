JÕULUMUINASJUTT ⟩ Kuidas õunapuu sai kuusepuuks

«Õunad on nii igavad,» ütles keskmine õunapuu ühel ilusal päikesepaistelisel hommikul. «Sul on õigus,» ütles kõige suurem õunapuu, «kasvatame parem midagi muud.»

Kõige väiksemale õunapuule see idee ei meeldinud. «Aga äkki inimesed hakkavad neid jälle varastama,» kahtles ta ja lisas kurvalt: «Iga sügis tulevad inimesed ja korjavad meilt kõik õunad ära ning lindudele ja loomadele ei jätku midagi.»

«Ära muretse, me teeme need pruuniks ja krobeliseks,» ütles keskmine õunapuu, «vaevalt nad selliseid tahavad.»

Nii kasvatasid kõige suurem ja keskmine õunapuu endale käbid, aga kõige väiksem õunapuu kasvatas ikkagi õunu. Suvi möödus ja saabus sügis. Inimesed hakkasid nagu tavaliselt õunu korjama, aga see kord ainult kõige väiksemalt õunapuult, sest teistel õunapuudel ei olnud õunu. Kui jõudis kätte talv, tulid osad uudishimulikud inimesed hoopis käbisid korjama.

«Pole hullu, nad on lihtsalt uudishimulikud,» ütles kõige suurem õunapuu. «Pärast lähevad nad ära, kui saavad aru, et neile käbid ei meeldi.»

Kuid tuli välja, et inimestele meeldisid käbid. See aga ei meeldinud üldse kõige suuremale ja keskmisele õunapuule.

«Ei, ega me selleks käbisid kasvatama ei hakanud,» vastas kõige suurem õunapuu. «Mis oleks, kui parem kasvatame endale okkad? See hoiab kindlasti inimesed eemale.»

Ka suurele õunapuule meeldis see idee. «Hea mõte!» lausus ta ja nad olid uue plaaniga väga rahul. Nii nad kasvatasidki endale okkad.

Järgmisel talvel aga selgus, et see tegi olukorra veelgi hullemaks. Nüüd hakkasid inimesed neid hoopis maha raiuma, et jõuludeks tuppa tuua. Kuna nad ei näinud enam üldse välja nagu õunapuud, siis hakkasid inimesed neid edaspidi nimetama kuusepuudeks.