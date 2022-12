Kuidas saada rikkaks? Numeroloogia pakub oma lahenduse

Kõik säärased arengud on numeroloogia abil jälgitavad ja välja arvutatavad. On igati tore, kui osatakse ette näha, mis suunas mingil eluperioodil midagi toimuma hakkab, või täpsemalt, milliseid võimalusi elu meile avab ja milliseid sulgeb. Vastavalt sellele on mõistlik ka enda käekäiku kujundada. Meile on antud valik, kas minna mõistlikuma arengu teed pidi või hakata kangekaelselt oma jonni ajama. Valida tuleb, ja see on kindel.